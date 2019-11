Marko: "Mercedes deed onderzoek, wij hadden moed om verzoek in te dienen bij FIA"

Red Bull Racing en Mercedes blijken samen te hebben gewerkt aan het verzoek aan de FIA dat uiteindelijk geleid heeft tot de technical directive. Dat verklapte Helmut Marko aan Auto Bild.

Het gesprek van de dag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten was niet alleen de zesde wereldtitel van Lewis Hamilton, maar ook de technical directive die de FIA uitvaardigde omtrent de brandstoftoevoer richting de krachtbron. Die technische aanwijzing werd door de autosportbond naar buiten gebracht naar aanleiding van vragen van Red Bull Racing, die daarmee waarschijnlijk wilden testen of Ferrari eenzelfde oplossing gebruikte en daarmee haar voordeel op de rechte stukken behaalde.

Hoewel nog niet bewezen dat Ferrari deze oplossing gebruikte en teambaas Mattia Binotto het ook ontkend heeft, zijn er grote vermoedens dat dit wel degelijk het geval is. Opvallend genoeg liep het totaal niet bij Ferrari in de Verenigde Staten en ook qua topsnelheid was het verschil met de concurrentie niet meer zo groot als in voorgaande races.

Het was al duidelijk dat Red Bull Racing het verzoek had ingediend bij de FIA dat uiteindelijk leidde tot de technical directive, maar het was nog niet bekend dat Mercedes het grootste deel van het onderzoek had gedaan naar het probleem met het meten van de fuel flow. Marko geeft het Duitse fabrieksteam daar echter de credits voor. "Mercedes heeft er in het meeste detail naar gekeken, en wij hadden de moed om het officiële verzoek bij de FIA in te dienen."