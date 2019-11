Max Verstappen put hoop uit tweede seizoenshelft: "Onze snelheid was competitief"

De resultaten van Max Verstappen in de tweede seizoenshelft zijn niet geweest zoals gehoopt, maar de coureur van Red Bull Racing is van mening dat de snelheid wel hoopgevend is geweest.

Voor de zomerstop pakte Verstappen twee overwinningen en stond hij in totaal vijf keer op het podium. Na de vakantie staat de teller nog op nul zeges en twee podiumplaatsen. Tevens viel de Nederlander twee keer uit, hoewel dat in Japan in ieder geval niet aan hemzelf te wijten was. Hoewel Verstappen na de zomerstop de derde positie in het WK is kwijtgeraakt, is hij zelf van mening dat de snelheid absoluut niet tegenvalt.

"Deze week heb ik de laatste races nog eens doorgenomen. Spa was bijvoorbeeld niet geweldig, maar qua snelheid was het ook weer niet zo slecht. In Monza hadden we een gridstraf waaraan ik weinig kon doen, maar onze snelheid was erg competitief", vertelde Verstappen bij een sponsorevenement van CarNext.com, zijn nieuwe persoonlijke sponsor.

"Daarna kwam Singapore, waar we duidelijk een fout maakten met de afstelling. Dat weten we zeker en daarmee hebben we het weekend om zeep geholpen. We stonden daar weliswaar op het podium, maar we hadden mee moeten doen om de zege. Rusland is voor ons nooit een goed circuit geweest met al die rechte stukken."

'Het viel gewoon niet onze kant op'

In Japan werd Verstappen al in de tweede bocht geraakt door Charles Leclerc, waarna een vroege uitvalbeurt volgde. Een ongelukkige race in Mexico en een podium in de Verenigde Staten voltooien de reeks race na de zomerstop. De conclusie van Verstappen is duidelijk. "Het viel gewoon niet onze kant op. Het viel ook nog eens samen met een periode waarin Ferrari heel snel was, dus dat overschaduwde alles."