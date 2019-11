Woensdag thema-avond bij RTL Deutschland over Michael Schumacher

Fans van Michael Schumacher kunnen woensdag een avond herinneringen ophalen aan de Duitse recordkampioen. Op de dag dat hij 25 jaar geleden zijn eerste wereldtitel pakte, zal RTL Deutschland een eerbetoon brengen aan de Duitser.

Dat doet de Duitse zender, die al jarenlang de Formule 1-races uitzendt, met twee speciale programma's. Om 20.15 uur zal RTL beginnen met het uitzenden van een documentaire over het seizoen 1994, het seizoen waarin Schumacher voor het eerst wereldkampioen werd. Aansluitend zal er programma te zien zijn waarin er aan de hand van 10 fragmenten een blik geworpen wordt op de mens achter de coureur Schumacher.

Schumacher werd op 13 november 1994 voor het eerst wereldkampioen na een zeer controversieel seizoen. De toenmalig coureur van Benetton was bij meerdere schandalen betrokken, werd twee races geschorst en was in de laatste race betrokken bij een controversiële botsing met concurrent Damon Hill. Die botsing maakte hem uiteindelijk de wereldkampioen.

Twee programma's met verschillende focus

In de documentaire, die om 20.15 uur uitgezonden zal worden, zal het seizoen uitgebreid belicht worden, evenals de menselijke kant van Schumacher. Aan het woord komen onder andere Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Damon Hill, Ralf Schumacher en een jeugdvriend van de legendarische coureur. Ook zal er gekeken worden naar Kerpen, de plaats waar het allemaal begon voor de jonge Schumacher.

Daarna volgt er om 21.15 uur een programma waarin de mens Michael Schumacher centraal staat. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van tien momenten. Daaronder vallen zijn eerste wereldtitel met Ferrari in 2000, het huwelijk met vrouw Corinna en de vriendschap tussen Michael Schumacher en reporter Kai Ebel.