Honda durfde in 2017 niet te dromen van podiumplaatsen in 2019

Ook Honda heeft inmiddels 100 races in het hybride-tijdperk afgewerkt. De Japanse motorleverancier had twee jaar geleden niet verwacht in 2019 met twee teams op het podium gestaan te hebben.

Net als Max Verstappen vierde Honda het jubileum van 100 races in het hybride-tijdperk tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De race werd beloond met een podiumplaats voor de Nederlander, wat alweer zijn zevende van het seizoen was. In totaal stond er dit jaar al acht keer een Honda-motor op het podium, want in Duitsland wist ook Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat de top 3 te bestormen.

Twee jaar geleden leek het daar totaal niet op bij Honda. Het team zat toen midden in haar laatste moeizame seizoen met McLaren, dat aan het eind van 2017 afscheid nam van de motorleverancier. Toro Rosso durfde de gok aan voor 2018 en dat pakte in 2019 dus goed uit voor zowel het Italiaanse team als voor Red Bull Racing. Technisch directeur Toyoharu Tanabe is tevreden.

"Dit jaar hebben we vooral met Red Bull goede resultaten gehaald. Een podium met Toro Rosso is ook een erg goed resultaat en dat houdt in dat we voor beide teams blij kunnen zijn. Het heeft lang geduurd voor we dat resultaat konden behalen. Het niveau van de technologie is erg hoog en we hebben meer ervaring verzameld, dus we blijven hard werken."

'Doel is nog niet bereikt'

Klaar is Honda allerminst. Tanabe benadrukt dat de positieve resultaten voor een goede sfeer zorgen, maar de doelen zijn nog niet bereikt. "We hebben ons doel nog niet bereikt, maar dit zijn allemaal mijlpalen op de weg daar naartoe. Winnen is een goed resultaat en dat drijft de medewerkers. Het laat zien dat onze instelling draait om altijd blijven vechten en het blijven verbeteren om ons doel te bereiken."