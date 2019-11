Pirelli liet de teams in de Verenigde Staten testen met de banden voor 2020. Hoewel de teams niet tevreden waren met de banden, hecht Mario Isola om meerdere redenen niet te veel waarde aan de test.

Pirelli ontwikkelt voorafgaand aan ieder seizoen een nieuwe bandencompound voor de Formule 1. Daarbij houdt het rekening met de wensen van de sport en de deelnemende teams. Gedurende het seizoen heeft Pirelli meerdere malen met verschillende teams getest om de ontwikkeling van de banden te ondersteunen. In de VS bracht de bandenleverancier de definitieve versie van de banden voor 2020.

De teams kregen tijdens de eerste en tweede vrije training de kans om het nieuwe rubber uit te proberen, maar positieve reacties kwamen er eigenlijk niet. In zijn algemene persmoment vertelde Isola al dat hij dat niet heel verrassend vond, omdat de teams niet in de gelegenheid waren om de auto goed af te stellen voor de nieuwe banden. In een exclusief gesprek met GPToday.net liet Isola doorschemeren dat de teams niet moeten vergeten met welke doelstelling de band ontwikkeld is.

"Het hangt af van de doelstellingen. Ten eerste was het erg koud tijdens de test, terwijl we bezig zijn geweest met het beperken van de oververhitting. Met lage temperaturen en korte runs was dat niet vast te stellen. Ik heb verhalen gehoord over minder grip op de nieuwe band, maar het doel was ook niet om de grip te vergroten. Het gripniveau zou ongeveer hetzelfde moeten zijn, maar de banden zouden zich wel consistenter moeten gedragen."

"Dat is precies wat we ervaren hebben tijdens onze eerdere tests, want zowel de constructie als de compounds voor 2020 zijn meerdere keren getest op verschillende auto's. Over het algemeen hebben we het resultaat gehad dat de band consistenter was. Het andere stukje informatie dat we missen, is het werkzame window van de band. Het was niet mogelijk om dat hier te leren."

"Het andere punt wat we in gedachten moeten houden, is dat de auto's geoptimaliseerd zijn voor de banden van 2019. De nieuwe banden, vooral aan de achterzijde, heeft een ander profiel. Het is mogelijk dat de teams een aantal downforcepunten verloren hebben door de nieuwe banden te monteren."