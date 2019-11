Ferrari verklaart lagere topsnelheid in VS: "Kozen voor meer downforce"

Het werd niet in de Verenigde Staten niet het weekend van Ferrari. De Scuderia leek haar voordeel op de rechte stukken kwijt te zijn na de technische instructie van de FIA, maar teambaas Mattia Binotto stelt dat dit een andere reden heeft.

Ferrari stelde teleur op het Circuit of the Americas. Sebastian Vettel viel al vroeg in de race uit met een afgebroken achterwielophanging, terwijl Charles Leclerc op grote achterstand van de top 3 als nummer 4 over de finish kwam. Velen denken dat dit veroorzaakt werd door de technical directive die de FIA dit weekend uitvaardigde, maar Binotto had voor GPToday.net een andere verklaring.

"Het is waar dat we niet zo veel op de rechte stukken wonnen als in de afgelopen races, maar in ieder geval waren we tijdens de kwalificatie gelijk aan onze tegenstanders in de bochten. De verhouding tussen grip en vermogen hebben we dit weekend bij wijze van test aangepast in een poging hun bochtensnelheid te evenaren. Zo simpel is het. We waren competitief in de kwalificatie, maar in de race was er iets wat we moeten gaan begrijpen, zodat we de verhouding voor de komende races kunnen optimaliseren."

Leclerc reed met spec 2-motor in de VS

Daarmee zinspeelt Binotto op het kiezen van een afstelling met meer downforce, die tegelijkertijd ook meer luchtweerstand opwekt. Dat houdt in dat de auto op het rechte stuk minder snel is. Wat in het geval van Leclerc tijdens de race ook mee leek te spelen, is het feit dat hij met een oude Ferrari-motor aan de start stond. Dat was het gevolg van een olielek tijdens de derde vrije training.

"De prestaties lagen niet heel ver achter. Het was iets minder en dat verwachtten we ook door de upgrade van de motoren. Dit was een krachtbron van specificatie 2, en niet de derde die we in Monza introduceerden", verklaarde Binotto.