De Grand Prix van de Verenigde Staten kwam al vroeg ten einde voor Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur zag al vroeg in de race zijn achterwielophanging plotseling afbreken, waarna hij niets anders kon doen dan zijn auto aan de kant parkeren.

Vettel kende hoe dan ook geen gelukkige race op het Circuit of the Americas. De viervoudig wereldkampioen mocht vanaf de tweede positie starten, maar raakte die positie al in de eerste ronde kwijt aan Max Verstappen. Daarna belandde hij in een vrije val terecht, die hij pas achter Daniel Ricciardo op de zevende positie wist te stoppen. Daarna lukte het Vettel niet om de Renault voorbij te gaan, voordat zijn achterwielophanging in ronde 7 afbrak bij het uitkomen van bocht 9.