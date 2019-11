Leclerc: "Missen van derde vrije training had invloed op mijn kwalificatie"

Charles Leclerc kwam in de kwalificatie in de Verenigde Staten niet verder dan de vierde plaats. De Ferrari-coureur vertelde na afloop dat het lastig is om je goed te kwalificeren na het missen van een vrije training.

Dat is precies wat er gebeurde bij Leclerc op het Circuit of the Americas. Tijdens de derde vrije training gaf de motor in zijn Ferrari SF90 de geest, waardoor hij vrijwel de gehele sessie langs de kant moest toekijken. Ook miste hij ongeveer de helft van de eerste vrije training. Daarna moest Leclerc zich proberen te kwalificeren op een evoluerende baan, zonder dat hij kwalificatieronden kon oefenen in VT3.

Door de omstandigheden is de Monegask dan ok redelijk tevreden over zijn prestatie in de kwalificatie. Wel verwacht hij een zware race later vandaag. "Ik verwacht eigenlijk altijd meer, maar het zal altijd lastig zijn als je de helft van VT1 en heel VT3 mist. Na Q2 was ik iets hoopvoller in de auto, maar in Q3 waren ze gewoon te snel. Ik zal me richten op de race van morgen."

"VT3 is altijd een redelijk belangrijke sessie. Het is de enige sessie waarin je je voorbereidt op de kwalificatie, dus het is niet makkelijk om de kwalificatie in te gaan als je die mist. Ik weet niet hoeveel invloed het op ons heeft, want morgen is voor ons alles mogelijk. De start is hier altijd een beetje tricky met de brede eerste bocht, dus hopelijk krijgen we wat kansen."

Over het algemeen is Leclerc dit seizoen sterker geweest dan teamgenoot Sebastian Vettel in de kwalificaties. De Monegask staat op zeven poles tegenover de twee van Vettel. In de VS start de Duitser een rij voor Leclerc op P2. "Ik ben redelijk blij met vandaag", vertelde de 22-jarige. "We zitten niet ver van de pole. Gezien ons gebrek aan tijd op het asfalt, met het missen van de helft van VT1 en het missen van VT3 moeten we tevreden zijn."