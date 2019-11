Charles Leclerc aast op derde plek in WK: "Zou voor mij persoonlijk geweldig zijn"

Charles Leclerc hoopt aan het einde van het seizoen de derde positie in het kampioenschap in handen te hebben. Dat wil hij graag, maar niet om een ticket voor het FIA Prize Giving Gala of nummer 1-status bij Ferrari te bemachtigen.

Met nog drie races te gaan is Leclerc in een stevig gevecht verwikkeld om de derde positie in het kampioenschap. Met 236 punten gaat de Monegask momenteel aan kop in die strijd, maar de verschillen zijn klein. Teamgenoot Sebastian Vettel heeft vijf punten achterstand, terwijl Max Verstappen daar weer tien punten achter staat. Leclerc wil die derde plek graag houden, maar hij ontkent dat daar een motief achter zit.

"Het is absoluut niet het gala! Ik hou van het gala, maar ik wil er niet slechts als nummer 3 naartoe. Ook gaat het niet om de leiding in het team, maar het zou natuurlijk geweldig zijn om derde te worden in het kampioenschap van de Formule 1. Vorig jaar streed ik om de dertiende plek en ik kon me niet voorstellen dat ik dit jaar in de positie zou zijn om te strijden voor een podium in het WK. Voor mij persoonlijk zou het geweldig zijn en ik zou er erg blij mee zijn. Dat wil ik vooral voor mezelf en ik zou er erg blij mee zijn."

Leclerc wil tempo vasthouden, maar minder bandenslijtage

Leclerc is van mening dat hij op een aantal vlakken nog wel kan verbeteren. Een van die vlakken is ervoor zorgen dat hij zijn snelheid wil vasthouden, maar de bandenslijtage beter onder controle wil krijgen. "Ik denk dat ik redelijk sterk was in Mexico, zeker als je kijkt naar de eerste stint. Ik heb andere dingen geprobeerd, maar ik denk niet dat het mij dwars heeft gezeten in de race."

"Ik heb daar een hoop geleerd. We proberen aan alles te werken. Op een aantal circuits, waar de degradatie hoog was, leek Mercedes langer door te kunnen met de banden en daar werken we behoorlijk hard aan. Zoals gezegd denk ik dat er nog veel verbeterd kan worden aan mijn rijden in het rijden van dezelfde rondetijden zonder de banden zo zwaar te belasten."