GPDA-voorzitter Wurz geen voorstander van 'commerciële' keuze voor 18 inch banden

Alexander Wurz is niet blij dat de Formule 1 in 2021 overstapt op banden en velgen van 18 inch. Het gewicht van de auto's gaat daardoor omhoog volgens de voorzitter van de GPDA en dat is problematisch.

De Formule 1 rijdt al sinds de jaren '70 met velgen met een diameter van 13 inch, maar met ingang van 2021 gaat dat dus veranderen. De velgen zullen vanaf die jaargang dus een diameter van 18 inch hebben. Daardoor wil de Formule 1 qua banden relevanter worden voor de openbare weg, waar het inmiddels al gebruikelijk is om met velgen van een dergelijke grootte te rijden.

GPDA-voorzitter Wurz ziet de verandering echter niet zitten. Tegenover Motorsport-Magazin.com betoogt hij dat de wissel naar 18 inch velgen geen voordelen heeft voor de coureurs en dat het puur uit marketingoverwegingen gedaan is. "We zullen deze enorm interessante motoren blijven gebruiken, maar ze zijn zwaar. Wat is het probleem? Als ze zwaar zijn, zijn de centrifugale krachten niet zo hoog."

"Dat betekent dat ze fysiek niet zo uitputtend zijn. Maar er zijn commerciële besluiten, zoals de 18-inch banden die komen. Als coureurs zijn we daar niet blij mee, omdat het om commerciële redenen voor extra gewicht zorgt. Ze zijn voor de aerodynamica misschien wat eenvoudiger, maar dat argument laat ik niet tellen. Ze zijn veel zwaarder. Het enige voordeel is de marketing."

Uiterlijk auto's niet het belangrijkst voor Wurz

Het is niet zo dat Wurz pertinent tegen veranderingen in de Formule 1 is waardoor het gewicht van auto's omhoog gaat. Het staat hem niet aan dat de keuze gemaakt is op basis van het uiterlijk van de bolides. Volgens de Oostenrijker moet het uiterlijk van de auto's niet het belangrijkste zijn, waarna hij refereert aan de beslissing om de halo te introduceren in de Formule 1. Dat was een besluit waar hij wel achter stond.

"Ik ben Mr. Halo genoemd, toen veel journalisten en fans zeiden dat de Formule 1 dood zou gaan door de halo. We hebben echter gezien dat het een aantal coureurs gered heeft en het heeft geen kijkers gekost. We zijn eraan gewend. Ik heb zelfs van een aantal coureurs gehoord dat ze toegegeven hebben dat ze zonder halo niet meer zouden racen."