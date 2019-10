Cyril Abiteboul: "Misschien te naïef geweest in relatie met klantenteams"

Renault lijkt vanaf 2021 de enige motorleverancier te worden die maar één team van motoren zal voorzien, wat in hun geval ook het eigen fabrieksteam is. Renault's laatste klantenteam, McLaren, besloot namelijk ondanks een redelijke samenwerking weer over te stappen naar Mercedes. Renault-teambaas Cyril Abiteboul maakt zich nog geen zorgen over het feit dat Renault nu minder data kan verzamelen over hun motor en ook geen referentiekader meer heeft, over hoe sterk hun chassis nu daadwerkelijk is. Dit jaar werd namelijk pijnlijk duidelijk dat McLaren een veel beter chassis gebouwd heeft en zij lijken hun motorleverancier dan ook redelijk ruim te gaan verslaan in het constructeurskampioenschap.

"Misschien zijn we te naïef geweest voor wat betreft de relatie met klantenteams," betoogde Abiteboul tegenover Crash.net. "We hebben nooit geprobeerd onze klantenteams te beïnvloeden als het ging over het stemmen over nieuwe reglementen en hebben dus ook nooit geprobeerd onze band met de klantenteams op die manier te intensiveren. Bij ons kwam het meer dan eens voor dat Toro Rosso, Red Bull of McLaren een andere keuze maakte dan wij. Mercedes lijkt wat dat betreft bijvoorbeeld wel een machtsblok te willen vormen en als er gestemd wordt over nieuwe reglementen stemmen de klantenteams bijna altijd hetzelfde als zij."

"De vraag is echter wat de toekomst gaat brengen, want het lijkt erop dat de teams minder invloed gaan krijgen in de besluitvorming en dan heeft het dus geen zin om zo'n machtsblok te vormen," verklaarde Abiteboul zijn blik op de toekomst. De Fransman maakt zich nog geen zorgen over het uitblijven van nieuwe klanteams voor de Renault-motor: "Williams en Racing Point zijn trouwe partners van Mercedes. Red Bull en Toro Rosso zijn trouw aan Honda en Haas is nauw verbonden met Ferrari. We zullen zien of er wat dat betreft nog kansen komen, maar we zijn niet wanhopig op zoek. Als er een kans bestaat om een strategische deal te sluiten, zullen we dat echter zeker niet nalaten."