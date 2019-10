Sebastian Vettel: "Einde race moet bepaald worden met echte geblokte vlag"

De Grand Prix van Japan werd een ronde te vroeg beëindigd na een fout in het timingsysteem. Sebastian Vettel pleit er daarom voor dat alleen de fysieke zwartwit geblokte vlag de race kan beëindigen.

Na iets meer dan 52 ronden was in het timingsysteem al te zien dat de race op Suzuka beëindigd was, terwijl de wedstrijd eigenlijk 53 ronden had moeten tellen. Een fout in het timingsysteem bleek daar de oorzaak van te zijn. Voor Vettel zorgde dat niet voor verwarring, omdat hij de echte geblokte vlag nog niet gezien had. "Ik was niet de enige die graag wilde en te vroeg ging. Vanuit het perspectief van de coureur was het duidelijk: er was geen zwartwit geblokte vlag."

"Ons pitbord geeft ons informatie over hoeveel ronden er nog te gaan zijn en ook ons dashboard vertelt ons hoeveel ronden er nog te rijden zijn. Ik zag dat er nog een ronde te rijden was en hoorde via de radio dat het de laatste ronde, hoewel er verwarring was omdat de timing de geblokte vlag gaf. Ik ken de achtergrond niet, maar in de auto was het geen probleem. Er werd namelijk geen vlag gezwaaid."

Tijdens de Grand Prix van Canada in 2018 werd de fysieke geblokte vlag een aantal ronden te vroeg gezwaaid door model Winnie Harlow. Sindsdien is de geblokte vlag op de schermen langs de baan en in het timingsysteem leidend, maar dat vindt Vettel geen goede oplossing. "Ik ben van mening dat de echte geblokte vlag leidend moet zijn."

"Als een van de twee dingen niet goed gaat, en het maakt niet uit welke, dan is het voor de coureurs belangrijk dat de geblokte vlag gezwaaid wordt en dat je niet door moet gaan. Als ze met de huidige regels de geblokte vlag een ronde te vroeg hadden laten zien, dan zou de race alsnog doorgegaan zijn. Dat is volgens mij niet goed. We kunnen dit over het algemeen beter doen."