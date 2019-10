Vettel: "Hamilton heeft titels niet alleen behaald omdat hij in sterkste auto zat"

Lewis Hamilton is op weg naar zijn vijfde wereldtitel in zes jaar tijd. Sebastian Vettel gelooft niet dat de Mercedes-coureur zijn titels alleen maar heeft kunnen behalen omdat hij in een sterke auto rijdt.

Na wederom een sterk seizoen is Hamilton goed op weg naar zijn zesde F1-titel. Met nog vier races te gaan heeft hij een voorsprong van 64 punten op teamgenoot Valtteri Bottas. Zij zijn de enige kanshebbers op de titel, nadat Mercedes in Japan ook het constructeurskampioenschap in haar voordeel besliste. Sinds het begin van het V6-hybridetijdperk in 2014 heeft het Duitse team beslag gelegd op alle wereldtitels.

Vettel was in 2017 en 2018 de belangrijkste uitdager van Hamilton en Mercedes, maar in beide jaren trok hij aan het kortste eind. In de eerste helft van 2019 was Ferrari niet in staat om een auto af te leveren die het Mercedes lastig kon maken, waardoor het team een onoverbrugbare voorsprong nam in het kampioenschap. Toch is Vettel van mening dat Hamilton zijn titels niet aan alleen het besturen van de beste auto te danken heeft.

"Hij verdient zijn titels. In de afgelopen jaren heeft Mercedes natuurlijk de beste auto gehad, mar ik denk dat er andere coureurs zijn die ook een goede kans gehad hebben op het winnen van races en een kampioenschap. Maar het draait om meer dingen, het gaat om de combinatie. Hoewel ik niet van de jaren heb genoten dat hij won, vooral als wij aan het strijden waren, moet je wel op waarde schatten dat het de combinatie is."

"Het is niet alleen Lewis, maar ook niet alleen Mercedes. Het is de combinatie die tot een punt gekomen is dat het erg lastig is om ze te verslaan. Ze zijn consistent en maken erg weinig fouten. De credits zijn dus voor hem en het team. Ik denk niet dat je ze los van elkaar kan zien, dus het is niet meer dan netjes om ze allebei te benoemen."