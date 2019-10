'Zes van de tien teams tegen voorstel technische reglementen 2021'

Een halve maand voor het verstrijken van de deadline is er het nodige te doen om de nieuwe reglementen voor de Formule 1 vanaf 2021. Zes van de tien teams zouden zich er niet in kunnen vinden, meldt BBC Sport.

Voor 31 oktober moet er een akkoord zijn over de nieuwe technische reglementen voor 2021, maar dat lijkt momenteel nog ver weg te zijn. Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing hebben een vragenlijst naar de overige teams gestuurd met hun mening over de huidige stand van zaken van de technische reglementen. Slechts vier van de tien teams zien lever dat de nieuwe reglementen in werking treden dan dat de huidige reglementen behouden blijven.

Alleen Alfa, McLaren, Renault en Williams voorstanders

Alleen Alfa Romeo, McLaren, Renault en Williams zijn positief over de voorgestelde reglementen, die de voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore gepresenteerd zijn aan de teams. De overige teams, aangevoerd dus door Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing, zijn niet positief gestemd over de reglementen. Wat ze vooral niet bevalt, is dat de vrijheid in het ontwerpen van de bolides sterk ingeperkt wordt.

Nadat de uitslagen van de vragenlijst door Ferrari-teambaas Mattia Binotto op 4 oktober bij het World Motor Sport Council werden aangeleverd, is er een ontmoeting van de technische werkgroep geweest. Daar hebben Alfa Romeo en McLaren, twee van de voorstanders van de reglementen, volgens BBC Sport veranderingen aan de nieuwe reglementen voor 2021 voorgesteld.

Ferrari, Mercedes en Red Bull presenteerden alternatief

Afgelopen donderdag zouden Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing vervolgens een eigen voorstel gepresenteerd hebben aan de FIA en de F1. Deze is gebaseerd op het voorstel van de Formule 1, waarbij de positieve elementen behouden zijn gebleven maar er meer ruimte komt voor ontwikkeling, zodat de auto's er niet allemaal hetzelfde uitzien.

In principe hoeft dit voor de invoering van de reglementen voor 2021 geen gevolgen te hebben. De FIA en F1 zijn namelijk vrij om de nieuwe set regels erdoor te drukken. De FIA wil onder Todt echter meer zaken in samenspraak met de teams doen, terwijl het doordrukken van de reglementen ervoor kan zorgen dat Ferrari ervoor kiest om haar veto in te zetten. Dan zijn reglementswijzigingen zo goed als helemaal van de baan.