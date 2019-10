Suzuka en Formule 1 bereiden zich voor op komst tyfoon Hagibis

De Formule 1 bereidt zich voor op de komst van tyfoon Hagibis. De organisatie van de race en de teams zijn na de tweede vrije training hard aan de slag gegaan om alles op te ruimen.

Vandaag maakte de Formule 1 bekend dat het hele programma van de zaterdag op Suzuka afgelast is. Dat is gedaan in verband met de tyfoon Hagibis, die zaterdag aan land gaat in Japan. In verband met de harde wind, de forse regen en de veiligheid van zowel de teams als de toeschouwers is er besloten dat er morgen dus geen activiteiten zijn op Suzuka. De kwalificatie is daardoor verplaatst naar zondagochtend.

De tyfoon die het Formule 1-weekend morgen gaat ontwrichten is een van de zwaarste tyfoons die Japan in de afgelopen zestig jaar meegemaakt heeft. In de paddock worden daarom de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de hoeveelheid materiële en financiële schade zo laag mogelijk uit te laten vallen. Zo worden er zandzakken voor de garages gelegd en zijn de nodige dingen afgebroken en opgeruimd.

Mercedes somde op welke werkzaamheden zij na de tweede vrije training gingen uitvoeren om de veiligheid in Suzuka te waarborgen.