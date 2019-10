Charles Leclerc met extra motivatie van start op Suzuka voor Jules Bianchi

Charles Leclerc is er op Suzuka op gebrand om een mooi resultaat te halen. Dat wil de Ferrari-coureur doen voor Jules Bianchi, die overleed door verwondingen die hij in 2014 op het circuit opliep.

Vijf jaar geleden gleed Bianchi tijdens de natte Japanse Grand Prix van het circuit, waarbij hij hard in aanraking kwam met een tractor. Die stond in het grind om de gestrande auto van Adrian Sutil weg te takelen. Leclerc, de peetzoon van Bianchi, omschrijft Suzuka als een 'zeer speciaal circuit', maar hij geeft toe dat het niet makkelijk is om naar het circuit te trekken na de gebeurtenissen van 2014.

"Het zal altijd een erg bijzonder circuit zijn en het motiveert me nog meer, in het bijzonder voor Jules. Het is nooit gemakkelijk voor mij en voor de hele F1-wereld om hier terug te keren na wat er gebeurd is", vertelde Leclerc aan onder andere GPToday.net op Suzuka.

Geen zorgen om veiligheid bij Leclerc

De race in 2014 had te maken met miserabele weersomstandigheden die het gevolg waren van tyfoon Phanfone. Ook dit weekend zal de Formule 1 te maken krijgen met een tyfoon. Leclerc maakt zich echter geen zorgen over de potentiële risico's die eraan kleven voor coureurs. Hij vertrouwt erop dat de FIA de juiste keuze zal maken als het aankomt op de veiligheid van de coureurs.

"Om eerlijk te zijn maak ik met niet teveel zorgen over de veiligheid. Sinds ik in de Formule 1 rijd, heeft de FIA er altijd goed voor gezorgd dat wij in de juiste condities naar buiten gestuurd werden. Ik weet behoorlijk zeker dat zaterdag een erg lastige dag gaat worden en ik denk dat we niet zullen rijden. Dat zal het plan voor vrijdag iets veranderen. We gaan wat testen en zullen zien hoe het gaat."