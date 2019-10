Lewis Hamilton ziet status Sebastian Vettel bij Ferrari veranderen

Voor Lewis Hamilton is er in de afgelopen races iets duidelijk geworden over de situatie bij Ferrari. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen is Sebastian Vettel niet langer de eerste rijder bij de Scuderia.

Vettel heeft het dit seizoen lastig om teamgenoot Charles Leclerc de baas te zijn. De Monegask gaat aan de leiding in het kwalificatieduel, won meer races en staat bovendien in het kampioenschap boven de viervoudig wereldkampioen, die het seizoen begon als eerste rijder van Ferrari. Volgens Hamilton is die status hem inmiddels ontnomen. Ook zet hij vraagtekens bij de tactiek van Ferrari om een duidelijke rolverdeling te hebben.

"Ze hebben daar een interessante dynamiek. Seb was natuurlijk de nummer 1, maar van buitenaf lijkt het daar nu niet meer op. Nu lijken ze Charles naar die rol te schuiven. Is dat goed voor een team? Dat denk ik niet, maar dat is de filosofie die ze daar altijd al gehad hebben. Daar klagen wij echter niet over, omdat wij hier een filosofie hebben die goed werkt. We zijn ook niet van plan om dat op korte termijn te veranderen."

"Het blijft een aanname, omdat we niet weten wat er echt gebeurt. Ik weet niet in welke situatie Seb zit, dus ik kan me er ook niet echt in verplaatsen. Ik heb niet eerder gehad dat een team zo duidelijk de andere kant van de garage steunt. In 2007 was Fernando aanvankelijk de nummer 1, maar halverwege het seizoen kregen we gelijke status. Toen begonnen we verandering te zien in de dynamiek, wat toen niet goed ging voor het team."

Hamilton aast dit seizoen op zijn zesde wereldtitel: met nog vijf races te gaan staat de Mercedes-coureur ruim zeventig punten voor op naaste concurrent Valtteri Bottas. Over ruim twee weken kan de Brit zijn wereldtitel veiligstellen in Mexico. Mercedes kan dit weekend de titel bij de constructeurs al binnenhalen.