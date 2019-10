Villeneuve: "Hamilton en Schumacher succesvol omdat ze beste materiaal hadden"

Het heeft volgens Jacques Villeneuve weinig zin om Michael Schumacher en Lewis Hamilton te vergelijken. Hun successen zijn volgens de Canadees het gevolg van het feit dat ze altijd in de beste auto gereden hebben.

Hamilton is de afgelopen jaren in de recordboeken een stuk dichter bij Schumacher in de buurt gekomen. Zijn records met zeven wereldtitels en 91 overwinningen werden lang onhaalbaar geacht, maar de huidige Mercedes-coureur begint in rap tempo in te lopen. Later dit jaar behaalt Hamilton waarschijnlijk zijn zesde wereldtitel, terwijl hij vorig weekend in Rusland de 82ste overwinning van zijn carrière boekte.

Motorsport-Total.com vroeg Villeneuve om een vergelijking tussen Schumacher en Hamilton, waarbij hem gevraagd werd om een coureur aan te wijzen die hij beter vond. Een direct antwoord op de vraag gaf hij niet, want Villeneuve beredeneerde dat beide coureurs voor hun succes afhankelijk geweest zijn van het materiaal waarmee ze gereden hebben.

"Deze coureurs wonnen alleen op het moment dat ze de beste auto hadden. Ze hebben op ieder moment in hun carrière de beste auto gehad. Als je Lewis in een Williams zet, dan wint hij niet. Hij is supergoed en maakt altijd de juiste beslissingen als het aankomt op naar welk team hij gaat. Bij Mercedes heeft hij een team om zich heen gebouwd en dat is alles. In een Ferrari had hij misschien niet gewonnen."

Villeneuve kraakt vergelijkingen af

Villeneuve begrijpt ook niets van de opmerking van Gerhard Berger dat Hamilton van hetzelfde niveau is als Ayrton Senna. "Dat is de domste opmerking. Je zou ook kunnen zeggen dat hij de eerste is op het niveau van Juan Manuel Fangio, maar hoe ga je dat vergelijken? Het was een heel andere tijd, dus wie weet het? Ook voor Senna geldt dat hij in de beste auto won, net als Prost. Zo werkt het gewoon."