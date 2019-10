Di Montezemolo zou Leclerc 'stevig aanpakken' om klachten over boordradio

Luca di Montezemolo kan weinig begrip opbrengen voor de klachten die Charles Leclerc in de afgelopen races liet horen via de boordradio. De voormalig president van Ferrari zou de Monegask aanpakken.

Na zijn zeges in België en Italië pakte Leclerc ook in Singapore en Rusland de pole position, maar beide keren kon hij dat niet omzetten in zeges. In Singapore moest hij de winst laten aan teamgenoot Sebastian Vettel, terwijl het uitvallen van diezelfde Vettel ervoor zorgde dat Mercedes in stelling gebracht werd om de zege te pakken in Rusland.

Zowel in Singapore als in Rusland belandde Leclerc in een discussie met de pitmuur. In Zuid-Oost Azië was er verbolgenheid over de call om Vettel als eerste naar de pits te halen, terwijl de Duitser in Rusland irritatie opwekte door vooraf besproken teamorders niet te honoreren. Teambaas Mattia Binotto lijkt het gedrag van Leclerc te slikken, maar Di Montezemolo had het niet gepikt.

"Als Leclerc op deze manier tegen mij had geklaagd, dan zou hij in mijn kantoor meer te horen gekregen hebben dan een aantal woorden. Ik kan me een situatie met Rubens Barrichello herinneren toen hij boos was dat hij in Oostenrijk plaats moest maken voor Schumacher. Ik vertelde hem: 'Je doet wat we van je vragen en dat is het.' Wat ik tegen Leclerc kan zeggen is dat hij een van de besten van zijn generatie is", vertelde hij aan de Corriere dello Sport.