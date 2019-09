Max Verstappen wil weer kunnen vechten voor de overwinning

Max Verstappen en Red Bull Racing kijken uit naar de Grand Prix van Singapore van komend weekend. De 21-jairge Limburger verwacht dat er gestreden kan worden om de podiumplaatsen. Red Bull en Verstappen hebben twee moeizame races gehad na de zomerstop, volgens Verstappen is het nu tijd om weer eens voor de overwinning te kunnen gaan strijden. Verstappen en het team maken een goede kans en dat beseffen ze zich maar al te goed. "Het hele team kijkt uit naar de race in Singapore, omdat we weten dat we er een goede kans hebben op een goed resultaat."

Singapore een van Verstappen's favoriete circuits

Na een snel circuit komen we dit weekend een trager circuit tegen, het stratencircuit van Singapore. Singapore is een nachtrace waarbij de lichten op de auto's weerkaatsen en dat geeft een gaaf effect, ook Max Verstappen vindt dat wel iets hebben. "Het is een geweldige baan en de stad ziet er 's nachts geweldig uit. Ik geniet van het racen onder de kunstlichten, omdat het meer karakter geeft aan de baan", zo vertelde de Red Bull Racing-coureur op de officiële website van Red Bull Racing. "Ik hou echt van dit soort races, omdat het zo anders is dan een normale race. De baan is erg veeleisend, het is fysiek zwaar en je zweet veel, maar het is één van mijn favorieten. Je hebt veel bochten die een combinatie zijn van hoge en lage snelheid, plus een aantal bochten op gemiddelde snelheid die weinig uitloop hebben, dus het is een zeer divers circuit en ik kijk ernaar uit om er weer te mogen racen."

Kwalificatie is sleutel tot succes

De kwalificatie is van groot belang, omdat inhalen op het circuit erg lastig is. Het is erg krap en weinig ruimte voor fouten en dat beseft Verstappen zich maar al te goed. "Het is een race waarin we het meestal beter doen dan in Monza en Spa. Hopelijk kunnen we weer een goed weekend hebben. Inhalen is erg lastig, dus kwalificeren is de sleutel! Ik kijk ernaar uit om weer een 'normaal' raceweekend te hebben. Hopelijk kan ik starten vanaf een goede positie en meedoen voor de overwinning. We streven naar maximale punten en ik kijk er echt naar uit."