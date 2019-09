FIA overweegt gravel terug te leggen in Parabolica op Monza

Volgens F1-racedirecteur Michael Masi overweegt de FIA om de grindbakken terug te brengen in de Parabolica op het circuit in Monza. Hiermee zouden de run-off area's van asfalt verdwijnen, want een kanteling betekent in de visie en zienswijze die het overkoepelend veiligheidsorgaan jarenlang heeft gehad.

Het grind werd een paar jaar geleden controversieel vervangen door asfalt, waardoor de FIA een 'broodje' moest installeren om te voorkomen dat rijders de limieten op het circuit konden benutten. Maar die stoeprand moest afgelopen weekend snel worden verwijderd voor de Italiaanse Grand Prix nadat F3-coureur Alex Peroni in een angstaanjagend ongeluk waarbij hij door de lucht vloog een wervel brak.

Grind mogelijk een oplossing

Interessant zal zijn welke oplossing Michael Masi en de FIA zullen bedenken. Dat het broodje (sausage kerb) terugkomt lijkt niet aan de orde. Tegenover GPToday.net zei hij: "Het kan een oplossing zijn om er weer grind in plaats van asfalt in te brengen. Of het nu gaat om een grindstrook, een stoeprand en grind, gras of iets anders, we zullen alles opnieuw moeten analyseren en de beste oplossing moeten vinden."

"Maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. We kunnen niet zomaar zeggen 'verander het even'. Er zijn veel factoren om rekening mee te houden."

Masi zei ook dat Parabolica een "voor de hand liggende" locatie is voor een sensor om schendingen van de spoorlimieten op te sporen. De technologie werd onlangs toegevoegd aan Eau Rouge in Spa.

Gerhard Berger geen fan van asfalt

F1-legende Gerhard Berger is eveneens zoekende naar de juiste combinatie. De Oostenrijker toont zich regelmatig nog op de F1-circuits en ook afgelopen weekend was hij in Monza. Tegenwoordig houdt Berger zich vooral bezig met zijn bedrijf Berger Transport, maar aan de krant Kolner Express vertelde hij: "Ik ben geen fan van asfaltgebieden, maar ook grind is niet altijd de perfecte oplossing."