Horner: "Verstappen mag tevreden zijn met P8 na goede inhaalrace"

Red Bull Racing scoorde slechts een beperkt aantal punten tijdens de Italiaanse Grand Prix, maar toch blikt teambaas Christian Horner redelijk tevreden terug op het weekend in Monza.

Het Oostenrijkse team zag haar coureurs als zesde en achtste over de meet komen, waarbij Alexander Albon Max Verstappen te snel af was. Voor de Nederlander was het hoe dan ook een moeizame race. Hij begon de race al met een forse achterstand, omdat hij een gridstraf kreeg voor een motorwissel. Tevens lukte het hem niet om zich te kwalificeren door een probleem met de Honda-motor.

Vanaf P19 moest Verstappen zich dus een weg naar voren banen, maar al kort na de start ging het mis: hij reed zijn voorvleugel kapot op de achterband van Sergio Perez, waardoor hij met schade naar de pits kwam. Daarna kon Verstappen opnieuw beginnen aan zijn opmars, die hem dus uiteindelijk de achtste plek bracht. Horner is van mening dat zijn pupil een prima race afgewerkt heeft.

"Verstappen kende in de eerste bocht weinig geluk, waardoor hij meteen naar binnen moest komen. De jongens in de garage wisselden zijn vleugel binnen een knappe tien seconden, maar een ronde later werd de virtual safety car van kracht. Ook bij de pitstop hadden we dus eigenlijk pech."

"Zodra Max in schone lucht terecht kwam, reed hij met dezelfde pace als Mercedes en Ferrari en wist hij veel tijd goed te maken, ondanks een probleem waarbij zijn motor in de toerenbegrenzer liep tijdens het slipstreamen. Dat maakte inhalen uiteindelijk zeer lastig. Al met al mag Max wel tevreden zijn met een achtste plaats, nadat hij achteraan was gestart en een extra pitstop moest maken."