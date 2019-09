Raikkonen start vanuit pits door motorwissel na crash in kwalificatie

Kimi Raikkonen zal de Grand Prix van Italië aanvangen vanuit de pits. De coureur van Alfa Romeo heeft een motorwissel doorgevoerd aan zijn bolide, nadat hij in de kwalificatie crashte.

Op Monza haalde Raikkonen met een minieme marge Q3, wat ten koste ging van teamgenoot Antonio Giovinazzi. In dat laatste deel van de kwalificatie ging het echter verkeerd voor de Fin, die voor het voltooien van zijn snelle ronde achterwaarts de bandenstapels in gleed in de Parabolica. Raikkonen zou zodoende dus vanaf de tiende positie mogen starten tijdens de race van vandaag.

Dat gaat echter niet gebeuren. De bolide van Raikkonen, die in 2007 namens Ferrari wereldkampioen werd, liep bij de crash zoveel schade op dat Alfa Romeo de versnellingsbak van de auto moest wisselen. Tevens is er een volledig nieuwe krachtbron beschikbaar gesteld aan Raikkonen. Omdat tussen de kwalificatie en de race eigenlijk het parc fermé geldt, moet Raikkonen de race vanuit de pits aanvangen.

Raikkonen baalt van fout in kwalificatie

Na afloop van de kwalificatie baalde Raikkonen van zijn fout. "Ik heb de prijs betaald voor mijn fout, wat jammer was. De auto gedroeg zich namelijk redelijk goed. Er is veel schade, dus we zullen zien waar ik morgen moet starten, maar misschien helpt het weer en kunnen we in wisselende condities een goed resultaat pakken. Ik zal absoluut mijn best doen om terrein goed te maken in de race."

Voor Max Verstappen is de pitsstart van Raikkonen goed nieuws. De coureur van Red Bull Racing zou de race eigenlijk vanaf de 20ste en laatste positie aan moeten vangen, maar door de straf van Raikkonen zal hij een plekje opschuiven.