Teleurgestelde Verstappen: "Kimi zag me niet"

Voor Max Verstappen duurde de race in Spa maar een kilometer, de Nederlander viel uit nadat hij in La Source in aanraking kwam met Kimi Raikkonen. De Nederlander liep bij die touché schade op aan zijn linker voorwielophanging en het was maar goed dat de Nederlander niet te hard door Eau Rouge reed, want door de schade kon hij daar niet meer sturen. Dientengevolge reed hij met een redelijk lage snelheid de bandenstapel, maar zat zijn race er wel op.

Verstappen was na de race redelijk gelaten en gaf zijn fout ruiterlijk toe: "De reactie was al niet heel goed en daarna had ik ook nog wheelspin, dus toen zat ik te ver naar achter. Kimi zag me denk ik gewoon niet en daarna kon ik uiteindelijk niet meer verder, maar dat maakt dan ook niks meer uit."

Voor de race in Monza zag de Nederlander ook weinig perspectief: "Ja het klopt dat de andere teams (Mercedes en Ferrari red.) daar sneller zijn, maar we gaan het wel zien," was de Nederlander kort in zijn antwoord. HEt was zijn eerste uitvalbeurt na 21 finishes op een rij.