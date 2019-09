Romain Grosjean onderzoekt opties voor 2020

Romain Grosjean verklaart dat hij volgend jaar opties heeft zowel binnen als buiten de Formule 1. De toekomst van Grosjean bij Haas is onbekend na de bekendmaking van het vertrek van Nico Hulkenberg bij Renault, omdat het Franse team ervoor koos om Esteban Ocon voor 2 jaar te contracteren. Hulkenberg wordt de laatste dagen veelvuldig gelinkt aan Haas voor 2020.

Met twee races achter elkaar op Spa-Francorchamps en Monza in het vooruitzicht ziet Grosjean de komende weken als essentieel om een deal met Haas te sluiten. De afgelopen weken had hij echter met niemand gesproken van het team: "Niet echt, iedereen was weg. De komende twee weken zullen de sleutel zijn voor de toekomst, maar we zijn goed de zomerstop ingegaan en komen weer goed terug."

Nog maar enkele zitjes beschikbaar

Veel zorgen probeert Grosjean zich niet te maken over de toekomst, ondanks de schaarste aan stoeltjes in de Formule 1 voor volgend jaar: "Er zijn opties in de Formule 1 en in andere categorieën. Iedereen wachtte om te zien wat Mercedes ging doen en dat werd vanmorgen natuurlijk bevestigd, en daarna Esteban Ocon. Nu zijn er nog maar een paar teams die stoeltjes beschikbaar hebben, hier bij Haas is er één, dus we gaan elk gerucht horen, misschien zelfs Jacques Villeneuve op een gegeven moment."

"Er gaat er een de markt op en een andere komt er uit. Het is goed voor Esteban en het is een zet die we wisten dat het zou gaan gebeuren. Ik denk dat de Franse media het maandag of dinsdag hebben aangekondigd, dus het was vanochtend geen groot nieuws. Maar het verandert niets, misschien meer geruchten en meer plezier voor journalisten."

Grosjean niet onder extra druk

De 33-jarige coureur ontkent dat hij nu onder meer druk staat dan normaal, want hij lijkt te moeten vechten om in de F1 te blijven voor het seizoen 2020. "De druk is altijd groot in de Formule 1, zelfs als je een contract hebt is het heel makkelijk om opzij te worden gezet. We hebben een goed voorbeeld gezien deze zomer met Pierre Gasly. Er kwam geen waarschuwing dat hij zou worden gedumpt, dus de Formule 1-druk is altijd aanwezig. Je moet zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk presteren."

"Voor nu wil is de Formule 1 voor 2020 nog steeds mijn belangrijkste plan. Er zijn andere dingen die aantrekkelijk zijn voor de toekomst, maar ik ben erg blij in de F1."