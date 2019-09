Diverse media berichten over contractverlenging Valtteri Bottas

Meerdere betrouwbare bronnen in de media maken melding van de contractverlenging van Valtteri Bottas bij Mercedes voor 2020. Zowel de Finse krant Turun Sanomat als het grote Franse sportdagblad L'Equipe zeggen dat het Duitse team deze week, aan het eind van het zomerreces in augustus, het nieuws wil aankondigen.

Eerder werd aangenomen dat Mercedes-baas Toto Wolff reservecoureur Esteban Ocon promotie wilde geven, maar de Fransman lijkt in plaats daarvan voor 2 jaar bij Renault te tekenen.

Ocon naar Renault of Haas?

L'Equipe merkte echter op dat de deal tussen Ocon en Renault niet in steen is gebeiteld en dat als de Franse autofabrikant Nico Hulkenberg aanhoudt, Ocon in plaats daarvan naar Haas kan gaan.

Ocon had gezinspeeld op de vertrek door de beschrijving op zijn Instagram profiel te wijzigen, maar volgens de 22-jarige was de verandering eigenlijk al maanden geleden was doorgevoerd.

De voormalige F1-coureur JJ Lehto vertelde de krant Iltalehti op de vraag naar de berichtgeving over Bottas: "Voordat het officieel is kun je het niet geloven, maar ik hoop dat het waar is. Hij heeft goed werk verricht en Hamilton heel goed uitgedaagd. Hij had een paar slechte races net voor de zomervakantie, maar ik denk dat de beslissing nog lang zal duren."

"Het team zal kijken welke combinatie van coureurs het beste voor hen is. Het lijkt er zeker op dat Hamilton wil dat Valtteri de andere coureur is en dat is een factor die in overweging zal worden genomen."