Max Verstappen geniet van zijn vakantie in Amerika met zijn vriendin

Tijdens de zomerstop dienen de fabrieken volledig op slot te zijn zodat ook de monteurs en medewerkers op de fabriek kunnen genieten van een vakantie of samen zijn met familie. Met een druk seizoen is dit het ideale moment voor het personeel om zich op te laden voor de tweede seizoenshelft.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft net als zijn collega's tijdens de zomerpauze genoten van een paar weken vakantie. De Nederlander bracht tijd zijn tijd vooral in Amerika door.

Exploring 🇺🇸 and loving it. Summer break is 👌🏻