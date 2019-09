Ferrari: "Gebrek aan downforce niet ons enige probleem"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat een gebrek aan maximale downforce niet de enige zwakte is van de 2019-auto van het team. De Scuderia is zonder winst na de eerste 12 races van het seizoen en bevindt zich in beide kampioenschappen op achterstand van Mercedes en ook Red Bull vormt een serieuze bedreiging.

Ondanks het feit dat het Italiaanse team een groot voordeel heeft op de rechte stukke qua snelheid worstelt Ferrari op de circuits met vooral langzame bochten. Juist op dit vlak blinkt Mercedes uit doordat het team een andere filosofie toepaste voor de wagen van dit jaar.

Gebrek aan downforce

Na de Grand Prix van Hongarije was teambaas Mattia Binotto duidelijk waar de pijnpunten van Ferrari zich bevinden: "Het ontbreekt ons aan maximale downforce en natuurlijk zijn er circuits waar we geen gebruik kunnen maken van onze maximale downforce-configuratie."

"We zijn nu vooral op zoek naar meer downforce. In de tweede helft van het seizoen zullen we proberen de maximale downforce te zetten die we op de auto kunnen zetten en de auto zal volgend jaar nog meer nodig hebben. We weten dat onze concurrenten ook hun auto's voor volgend jaar met meer downforce ontwikkelen, dus we kunnen de kloof in Hongarije niet als het enige doel beschouwen. Het moet meer zijn dan dat."

"Ik denk niet dat onze enige zwakte de maximale downforce is. Ik denk dat het ook oneerlijk is tegenover onze medewerkers in Maranello. Ik denk dat we zeker op bepaalde circuits maximale downforce downforce missen."

Titel nog niet opgeven

Maar Binotto staat erop dat Ferrari het titelgevecht van dit jaar niet opgeeft door de ontwikkelingsfocus op de wagen van 2020 te verleggen: "Moeten we ons concentreren op de auto van volgend jaar? Ik denk het niet. We hebben volgend jaar dezelfde regels. Iets dat we dit jaar kunnen doen zal ook een goed voordeel zijn voor de auto van volgend jaar."

"We hebben dit seizoen nog geen overwinning behaald maar er zijn nog steeds veel race. Ik denk dat we een doel hebben en ik denk dat we moeten doen wat we kunnen om dit seizoen goed te eindigen."