Verstappen hoopt nog 15 jaar in F1 te racen

Max Verstappen is bezig aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Hij debuteerde in de koningsklasse als jongste coureur ooit toen hij in Melbourne 2015 met 17 jaar de jongste Formule 1-coureur ooit werd. Op 30 september zal de Nederlander zijn 22e verjaardag vieren.

Binnen enkele jaren is de nu nog 21-jarige coureur uitgegroeid tot één van de smaakmakers van de Formule 1 en is hij teamleider bij een topteam. Red Bull Racing is maar al te blij met de prestaties en richt het team volledig in rondom Max Verstappen om hem alsnog de jongste wereldkampioen in de F1 te maken.

Verstappen wil nog 15 jaar racen

De zoon van Jos Verstappen denkt nog 15 jaar te kunnen racen in de Formule 1, maar zoals we van hem kennen is zijn mening ook duidelijk over op welke manier: "Ik ben nu 21 jaar, dus ik hoop nog 15 jaar in de F1 te kunnen racen. Dan ben ik 36, dat kan wel."

"Je moet echter niet vergeten dat ik 17 was toen ik mijn debuut maakte, een stuk jonger dan de meeste coureurs. Ik denk dat het ook af zal hangen van hoe competitief ik ben op mijn 36e. Als ik nog steeds in een wagen rijdt die kampioenschappen kan winnen en voor podiumplekken kan winnen dan wil ik zeker doorgaan."

Niet achteraan rijden

De Nederlander is ook helder in wat hij niet gaat doen: "Het moge duidelijk zijn dat ik niet achteraan het veld ga meerijden. Als je overwinningen hebt gescoord en vaak op het podium hebt gestaan ga je niet op je 36e blijven om maar achteraan te rijden. Dat is één ding dat zeker is voor mij."

Club van 100

In de bijna 5 seizoenen die Verstappen nu actief is in de F1 reed hij 93 races. Tijdens de Grand Prix van Amerika zal hij toetreden tot de 'club van 100'. In deze 93 races scoorde hij 851 punten, stond 27 keer op het podium waarvan 7 keer met een overwinning. Daarnaast pakte hij één pole position en reed 7 keer de snelste ronde tijdens de race. Vader Jos Verstappen nam 107 keer deel aan een F1 Grand Prix.

