Formule 1 ziet omzet in tweede kwartaal groeien tot 620 miljoen dollar

De Formula One Group heeft financieel gezien een prima tweede kwartaal van 2019 gehad. De omzet van de sport groeide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 35 miljoen dollar naar 620 miljoen.

Ook het operationeel inkomen van de FOG groeide in het tweede kwartaal, van 14 miljoen dollar in kwartaal 2 van 2018 tot 26 miljoen dollar in kwartaal 2 van 2019. Tevens zagen de teams hun gecombineerde uitbetalingen tussen april en juni van 307 tot 335 miljoen dollar groeien. Dit is een direct gevolg van de hogere omzet die de sport gedraaid heeft in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De Bahreinse Grand Prix viel, in tegenstelling tot vorig jaar, in het eerste kwartaal en daardoor tellen de hoge hosting fees van die race nu niet mee in het resultaat van kwartaal 2. De minder lucratieve Oostenrijkse Grand Prix nam die plek in en mede door hogere hosting fees voor andere races werd het verlies van de Bahreinse race in kwartaal 2 deels opgevangen.

Meer inkomsten uit advertenties, televisierechten en sponsoring

In een statement legde Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, uit hoe de omzet verder kon groeien. "De omzet uit televisierechten werd vooral hoger door contractueel afgesproken groei van de bedragen. De omzet uit advertenties en sponsoring groeide door nieuwe sponsordeals die begonnen in de tweede helft van 2018. Andere omzet van de Formule 1 kromp in Q2, vooral door de mix van races. Dat resulteerde in minder opbrengsten uit tv-productie en uit de Paddock Club."

CEO Chase Carey heeft er vertrouwen in dat de financiële doelen voor 2019 gehaald worden. "De Formule 1 gaat de zomer in na een aantal onvergetelijke races. We genieten van de groeiende competitiviteit van Red Bull en Ferrari en de terugkeer van Honda als winnende motorleverancier. We zijn blij met onze groei van de omzet en winstgevendheid, en we liggen op koers om onze doelen voor 2019 te halen."