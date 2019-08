Alonso en Toyota maken op korte termijn Dakar-deelname bekend

Fernando Alonso heeft zijn zinnen gezet op een de Dakar-deelname van 2020. Dit weet Motorsport.com te melden op haar website.

Alonso, die in eerste instantie wilde gaan voor 'The Triple Crown' of Motorsport, testte onlangs al een Toyota-auto in de duinen. Na zijn tweede overwinning op Le Mans hield de Spanjaard het WEC-kampioenschap voor gezien en gaat hij zich richten op nieuwe 'uitdagingen'.

Gisteren besloot McLaren zich te verbinden aan het team van Sam Schmidt in de IndyCars, McLaren-CEO Zak Brown vertelde dat de deur voor Alonso naar Indianapolis altijd open staat.

Motorsport.com meldt echter dat Alonso en Toyota hun partnership voor Dakar 2020 op korte termijn zullen aankondigen. De race zal plaatsvinden in Saoedi-Arabië tussen 5 en 17 januari 2020.

"De volgende uitdaging zal zeer moeilijk zijn", verklaarde Alonso op Instagram. "Deze uitdaging zal mij dwingen om het beste uit mezelf te halen, ik moet er namelijk een aantal maanden aan wijden. Maar, als het niet gemakkelijk zou zijn geweest, zou ik er geen uitdaging in zien", schreef de Spanjaard.