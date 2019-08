Strijd tussen Albon en Kvyat 'fantastisch' volgens Tost

Franz Tost heeft tijdens de Grand Prix van Hongarije genoten van de race. De Oostenrijker, al jaren verbonden aan Toro Rosso, vertelde na de race genoten te hebben en vooral van het onderling gevecht tussen zijn coureurs in de race. De teambaas is erg ervaren en besloot geen teamorders te geven en dat leverde volgens hem een 'fanatisch gevecht' op.

Daniil Kvyat had bijna zijn teamgenoot te pakken in bocht 1 maar Alexander Albon verdedigde goed en kwam terug bij Kvyat. De Toro Rosso-coureurs gingen zij aan zij in bocht 2 tot bocht nummer 4. Toen ze bij de vierde bocht aankwamen, had Kvyat de binnenkant en hield hij de racelijn vast waardoor Albon breed en van de baan af ging. Ondanks hoe dicht de bolides tegen elkaar zaten, hielden beide coureurs de auto heel. Teambaas Franz Tost was onder de indruk van hoe zijn coureurs racete.

"Het was fantastisch om te zien hoe Daniil en Alex tegen elkaar racen", aldus Tost. "We wilden geen opdracht geven vanaf de pitmuur en we besloten om ze te laten racen - dit is wat mensen willen zien vanaf de tribunes en op tv. Ze vochten tegen elkaar eerlijk en dit was echt racen."

Hoewel Albon een positie verloor, genoot "de verliezer" ook van de strijd tegen zijn teamgenoot. "Ik had twee mooie gevechten met Daniil, de eerste was veel dichterbij dan de tweede!" zei Albon. "Het was leuk en het was eerlijk racen en daar hou ik van." Albon eindigde uiteindelijk voor zijn teamgenoot.

De in Engeland geboren Thaise coureur vond dat ze het maximale hebben bereikt tijdens de Hongaarse Grand Prix en is tevreden met zijn eerste seizoenshelft.

"Mijn eerste stint was prima, ik voelde me niet erg comfortabel met de mediums, het voelde alsof ik bijna geen grip had, maar toen ik eenmaal op de harde banden ging, kwam de auto weer tot leven. Ik denk dat P10 het beste was dat we vandaag konden bereiken, dus we moeten tevreden zijn.