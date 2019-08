Max Verstappen heeft geschiedenis geschreven door als eerste Nederlander ooit in de Formule 1 vanaf pole position te mogen starten. Verstappen aasde al even op zijn eerste pole, maar nu is het de 21-jarige eindelijk gelukt. Max was na afloop van de kwalificatie dolgelukkig en vertelde dat hij alleen deze nog miste op zijn lijst. De 21-jarige Nederlander had er 92 kwalificaties voor nodig om deze mijlpaal te bereiken.