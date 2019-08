Verstappen na pole position op Hungaroring: "Ik vloog over het circuit"

Na ruim 90 Grand Prix-starts en gemiste kansen in Monaco en Mexico in 2018 lukte het Max Verstappen eindelijk om pole position te pakken voor de Hongaarse Grand Prix. De Red Bull-coureur zag dat zijn auto over het circuit vloog.

Verstappen is al een aantal keren dichtbij een pole position geweest. Hij liet in 2018 grote mogelijkheden liggen tijdens de Grands Prix in Monaco en Mexico, terwijl hij vorige week in Duitsland ook al knap op P2 stond. Op de Hungaroring perste Verstappen er echter een vrijwel foutloze ronde uit in Q3 en dat bracht hem op de pole position. Een bijzonder moment, wat tevens de eerste keer is dat er een Nederlander vanaf pole vertrekt.

Verstappen was na afloop van de kwalificatie zeer tevreden met het gevoel dat hij in de RB15 had tijdens de sessie. "Het is ongelooflijk. Deze ontbrak nog, maar de auto voelde het hele weekend goed. Natuurlijk weet je dat het altijd lastig wordt in de kwalificatie, maar het lukte ons. Dank aan het team natuurlijk, want de auto vloog over het circuit in de kwalificatie. Het was ongelooflijk."

Hoewel Verstappen inmiddels dus ook zijn eerste pole position in de pocket heeft, weet de zevenvoudig Grand Prix-winnaar goed dat de punten pas op zondag verdeeld worden. "Ik ben erg blij met vandaag. We hebben echter nog een race te gaan en dat is natuurlijk het belangrijkste. Vandaag was een belangrijke en een heel prettige voor mij, maar ook een geweldige dag voor het team."