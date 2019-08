Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Hongarije, dag 2

Vrijdag, 7.00 uur

Voorbereiden op de dag. Hoewel het bewolkt en droog is, is het duidelijk dat het zoals verspeld een natte vrijdag wordt. Ik reflecteer dus op de verschillende natte Hongaarse Grands Prix uit het verleden, inclusief Jenson Button's haarfijne rit naar de zege in 2006.

Dat was een vreemde voor mij: zoals gebruikelijk had Lucky Strike mij de opdracht gegeven om de media-activiteiten rond JB's jaarlijkse promotiebezoek aan Zuid-Afrika te coördineren. Dat stond voor maandag gepland, dus ik had Boedapest op zaterdagavond verlaten en mist zodoende zijn eerste zege...

9.00 uur

Vertrek naar het circuit - zoals gebruikelijk haal ik op vrijdag het ontbijt bij Williams, dus ik sla het 'Zweedse buffet' in mijn hotel over. Er is weinig verkeer en de trip van 13 kilometer kost zo'n twintig minuten - hoewel ik breed glimlach tijdens de reis: tijdens het raceweekend is er een speciale 'F1-rijstrook' aan de binnenkant van de gele lijn van de snelweg die open is voor pashouders, die meestal gewoon 130 kilometer per uur rijden.

Vandaag is het sneller om de normale rijstrook te gebruiken dankzij de man in de rode Lamborghini die de helft van die snelheid rijdt, terwijl de V10-motor tegen de toerenlimiet rijdt in wat eerste versnelling lijkt.

11.00 uur

Terwijl ik naar het mediacentrum loop voor VT1 spot ik iemand die dichtbij het kamp van Esteban Ocon staat, die aangeeft dat een deal met Mercedes voor 2020 in de afrondende fase zit en mogelijk al 'volgende week' getekend kan worden, afhangend van de prestaties van Valtteri Bottas dit weekend. Gevraagd wat de alternatieven zijn zegt de bron: "Renault of Haas voor degene die het niet wordt..." Het silly season begint op toeren te komen.

13.00 uur

Lunch bij Ferrari: kleine stukjes kippenvleugels en salades, wat voldoende is na mijn late ontbijt, om daarna op zoek te gaan naar geruchten. Zoals ik gister vernam, zorgt de potentiële terugkeer van Spanje op de kalender van 2021 voor hoofdpijn bij de teams qua logistiek, motorverbruik en planning voor het personeel. Een fee van 20 miljoen dollar voor een (vooralsnog) eenmalig evenement is een welkome boost, maar wat zijn de verborgen kosten?

Ik verneem ook dat Poolse fans geïrriteerd zijn dat er geen nationale vlag in de paddock hangt, nadat het verkeerd om was opgehangen om de vlag van Monaco te worden - laatstgenoemde heeft het rode vlak boven, de andere juist onder. Charles Leclerc heeft dus twee vlaggen, Robert Kubica geen.

"We vragen jullie vriendelijk om een van de twee Monegaskische vlaggen te veranderen in een Poolse (hij moet andersom)", staat er in de klacht van fans aan de promotors van de race. Ik denk dat Bobby K andere zorgen heeft dit weekend.

17.00 uur

Tijd voor interviews en ik wissel riskante grappen uit met Romain Grosjean over of hij teamorders accepteert als ze uitgevaardigd worden en dus zijn teamgenoot laat passeren als dat nodig is.

De Zwitserse Fransman stelt dat 'inhalen net zoals seks is; als een van beiden het niet wil, gebeurt het niet'. Dat lijkt een vreemde uitspraak gezien het imago van gladiators dat heerst in de F1. Ik betwijfel of strijders als Max Verstappen en Lewis Hamilton het zo zien, maar ieder zijn eigen mening...

Romain's teambaas Günther Steiner gebruikt ook geregeld kleurrijke taal, dus misschien is dit de manier waarop hij in lastige tijden indruk wil maken op de Italiaan...

18.00 uur

Wanneer ik Andrew Green, technisch directeur van Racing Point, vraag of het huidige testformat ingekort moet worden als de Spaanse Grand Prix voor volgend jaar bevestigd wordt, stelt hij vor dat de huidige test voor het seizoen (twee vierdaagse sessies) weinig nut heeft en dat het naar een keer een vijfdaagse test moet gaan, waarmee meteen een week bespaard wordt.

Hij lijkt een enorm logische oplossing gezien de simulatievormen die beschikbaar zijn voor de teams, maar de Australische Grand Prix van 2020 staat al vast voor 15 maart. Het zal fascinerend zijn om te zien hoe Liberty haar eerste grote test met de kalender doorstaat...

Als er voor zondagavond geen kalender onthuld wordt, zal het de eerste keer in minstens tien jaar zijn dat er geen schema gepresenteerd is aan de teams voordat ze met zomervakantie gaan.

20.00 uur

Ik pak in en ga richting de parkeerplaats, voordat ik de weg op ga. Door het weer ga ik een vroege nacht tegemoet, dus ik haal wat eten bij een tankstation om van te genieten terwijl ik lees over de andere gebeurtenissen van de dag. Het lijkt een beetje vreemd dat de F1 worstelt met het probleem van Spanje, terwijl het niet eens weet of acht van de tien teams zonder problemen naar Barcelona kunnen afreizen na oktober.