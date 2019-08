Grosjean: "Nieuwe pakket Haas werkt veel beter in koele omstandigheden"

Romain Grosjean ziet dat Haas F1 achter een van de zwakke plekken van de nieuwste specificatie is gekomen. Door de nieuwe updates werkt de auto een stuk minder goed in warme omstandigheden, maar juist vele malen beter in koel weer.

Het verschil tussen Grosjean en teamgenoot Kevin Magnussen was groot tijdens VT1 in Hongarije, die onder koele omstandigheden verreden werd. Magnussen noteerde een knappe vijfde tijd, terwijl Grosjean niet verder kwam dan P12. Het onderlinge verschil tussen de teamgenoten was met een seconde fors te noemen.

Voor Grosjean is het duidelijk dat het aan de karakteristieken van de auto ligt. Door de updates gaat de huidige versie van de bolide beter in koele omstandigheden, terwijl de oude specificatie juist in de hitte beter tot haar recht komt. Dat vertelde hij aan GPToday.net. "We weten dat een van de pakketten veel beter werkt als het koud is. Je kon zien dat Kevin het op vrijdag op Hockenheim lastig had toen het erg heet was, terwijl ik snel was."

"Op zaterdagochtend, toen het koeler was, was hij snel en ik minder snel. Dat gold ook voor de kwalificatie. We weten dat de specificatie uit Melbourne niet de downforce heeft om de temperatuur in de banden te genereren. Als het warm is, hebben we daar geen probleem mee en dan is het gevoel in de auto ook zo goed dat je snel kan gaan."

'Inhalen is als het hebben van seks'

Na weer een botsing in Duitsland vertelde teambaas Günther Steiner dat er ingrepen ging worden in onderlinge duels van de Haas-coureurs. Grosjean legt uit hoe: “Binnen het team is er geen nummer 1 en nummer 2, dus het hangt af van de situatie op het circuit. Als een van de twee auto’s sneller is, dan zal de langzaamste van de auto’s de vraag krijgen om de ander niet op te houden. Zolang we dat in het belang van het team doen, dan zijn we daar tevreden mee.”

Grosjean belooft tevens dat hij zich zal houden aan de teamorders, iets wat niet lukte met de order om niet meer te botsen met Magnussen. Daar heeft de Fransman wel een mooie metafoor voor. “Inhalen is als het hebben van seks. Als een van beiden het niet wil, dan werkt het niet!”