Villeneuve: "Red Bull heeft geen alternatief voor Gasly"

Er is de laatste tijd al veel geschreven over de situatie van Pierre Gasly bij Red Bull. De teamgenoot van Max Verstappen verkeerd in zwaar weer en komt totaal niet uit de verf. Zijn enige sterke optreden was het Grand Prix-weekend in Engeland, waar het team hem geholpen heeft om zelfvertrouwen terug te winnen.

Dat leek te zijn gelukt, maar twee weken later ging het weer als vanouds. De tijden die Gasly liet noteren afgelopen weekend tijdens de sessies in de Grand Prix van Duitsland waren niet goed te noemen.

Gezien de hardheid waar Helmut Marko om bekend staat mag het een wonder heten dat Pierry Gasly nog niet ontslagen is. Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt wel te weten waarom.

"De situatie is behoorlijk lastig. Hij is echt, echt ver weg en niet op het niveau dat hij zou moeten zijn", vertelde Villeneuve de Franse editie van motorsport.com.

Temidden van intense druk en geruchten over een dreigend vertrek, zette Gasly een stap vooruit in Silverstone, maar Villeneuve betwijfelt of de situatie fundamenteel zal veranderen. "Waarom zou het? Hij heeft het geluk dat hij er nog steeds is. Red Bull en Helmut Marko zijn in het verleden veel agressiever geweest met hun coureurs. Het laat alleen maar zien dat ze niemand in hun gelederen zien opkomen, dus ze weten niet wie hem zou vervangen."

Kvyat geen optie

Volgens Villeneuve zou zelfs Daniil Kvyat geen goede vervanger zijn. De Canadees ziet niet in waarom Red Bull hem opnieuw de kans moet geven: "Ze hebben hem al gehad, dus waarom zouden ze dat doen? Dat is niet de weg die je moet willen bewandelen."

"Rijden in een groot en een klein team is heel anders. Sommige coureurs zijn ongelooflijk goed in kleine teams maar niet in grote teams. Het gebeurt zelfs met coureurs met tien jaar ervaring", voegde Villeneuve toe.