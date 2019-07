Hulkenberg na uitvallen: “Dit is heel moeilijk te accepteren”

Nico Hulkenberg kende geen goede thuisrace. De Duitser leek op weg te zijn naar een podiumplek, maar in de 40e ronde crashte hij. Hulkenberg reed op dat moment op de vierde plek en leek alles onder controle te hebben. De Renault-coureur verloor de controle over zijn auto in bocht 16, waar veel coureurs de controle verloren, zijn Renault stond bijna haaks op de vangrails, waardoor hij geen ruimte had om te proberen zich een weg te banen uit het grind. In plaats daarvan kwam de Hulk nog verder vast te staan in het grind en moest hij opgeven.

“Dit is heel moeilijk te accepteren”, zei Hulkenberg na afloop van de race, “ik baal voor mezelf, voor het team en voor Renault, want ze verdienden vandaag een goed resultaat. Dit was zo’n dag waarop je het tot het einde moest volhouden en ik baal er gewoon van hoe het is afgelopen, vooral voor mijn thuispubliek.”

“De laatste bocht was heel lastig, want het was er nat en je had er bijna geen grip. Ik verloor de achterkant een beetje, daardoor spinde de auto. Ik opende het stuur en kwam op het zwarte asfalt van de drag strip. Het was daar zo glad als ijs en op dat moment kon ik de auto niet meer stoppen. Het doet pijn en dat zal het morgen nog meer doen.”

Renault met lege handen naar huis

Het weekend eindigde zonder punten voor het team van Renault. Ook Daniel Ricciardo haalde de finish niet, dit kwam door een motorprobleem. De teambaas van Renault baalde na afloop, maar had ook nog wat positieve woorden over voor Nico Hulkenberg. Volgens teambaas Cyril Abiteboul reed de Duitser tot op dat moment een “geweldige race”.

“Hij werd gesteund door de besluiten vanaf de pitmuur en een goede uitvoering door de pitcrew. We hebben het besluit genomen om de droog-weer-banden niet te vroeg te gebruiken, daardoor hebben wij heel veel posities gewonnen, zelfs tot de tweede plaats.”

“De laatste bocht zag er de hele dag al lastig uit en Nico kon de auto niet opvangen om hem uit de muur te houden. Het is moeilijk, want het was een spannende race en we hadden daar graag tot en met de laatst race aan meegedaan.”