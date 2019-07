Vettel keek naar toeschouwers als indicatie voor welke banden nodig waren

Sebastian Vettel maakte een goede indruk tijdens de Duitse Grand Prix door in lastige omstandigheden op te klimmen van P20 naar P2. De Ferrari-coureur keek goed naar de toeschouwers op Hockenheim om af te lezen hoe de condities ervoor stonden.

De kwalificatie van Vettel mislukte compleet bij zijn thuisrace. De luchttoevoer naar zijn turbo gaf de geest, waardoor de viervoudig wereldkampioen geen rondetijd neer kon zetten in Q1. Met goede strategische keuzes en uitvalbeurten van rivalen vond Vettel zichzelf aan tegen het eind van de race terug op P4, waarna hij in de slotronden Lance Stroll en Daniil Kvyat passeerde voor de tweede positie.

"Met dit soort races kan je niets verwachten tot de laatste ronden aanbreken. Ik denk dat ik op P10 of P11 lag toen de safety car voor het laatst binnen kwam, het was gekkenwerk. Er waren zoveel beslissingen te nemen en sommigen waren goed, maar anderen waren qua timing niet ideaal. We zijn op de baan en in de race gebleven. Ik voelde me echt op mijn gemak op de slicks toen het droger werd."

"Toen maakte ik de meeste plaatsen goed. Op de intermediaties begon het wat traag en het duurde even voordat ik ervan genoot. Het duurde zo lang dat ik niet zeker weet of ik alles nog weet. Het was soms lastig, glibberig en glad, vooral op de intermediates. Een aantal ronden leken ze goed en daarna bezweken ze."

Verdwenen paraplu's signaal dat baan droger werd

Vettel vertelde dat hij de toeschouwers gebruikte als indicatie voor welke band de juiste keuze was, omdat de regen bleef komen en gaan. "Het was was lastig te onderscheiden of het glad was omdat de baan nat was, of dat het droog was en de banden slecht. Op een gegeven moment begon ik naar de toeschouwers te kijken. Daarover maak ik geen grap. Bij de start hadden ze hun paraplu's open en die verdwenen."

"Natuurlijk wil niemand vrijwillig nat worden. In de auto waren er wat druppels en ik probeerde toen de paraplu's verdwenen te voelen wanneer we naar slicks konden. Toen begon het te regenen en kwamen de paraplu's terug. Het was een lastige race, een loterij, maar het was belangrijk altijd in de race te blijven. Uiteindelijk begon het vertrouwd te voelen en toen maakten we veel terrein goed."