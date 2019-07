Villeneuve: "Verstappen kon zich zo ontwikkelen door vertrouwen Marko en Red Bull"

Jacques Villeneuve geldt als een van de grootste critici in de paddock van de Formule 1, maar in Duitsland vond hij er twee coureurs bovenuit steken: dat waren Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Kritiek leveren op coureurs kan Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, als de beste, maar hij heeft het ook in zich om complimenten uit te delen als hij dat terecht acht. Het optreden van twee coureurs in Duitsland vond hij goed genoeg voor complimenten: zowel Verstappen als Vettel heeft volgens Villeneuve namelijk als een wereldkampioen gereden op Hockenheim, waar de lastige omstandigheden een grote rol speelden in het verloop van de race.

Verstappen won de race en maakte met zijn beheersing een uitstekende indruk op Villeneuve. De Canadees vermoedt dat de Red Bull-coureur zich zo sterk heeft kunnen ontwikkelen door de sterke groep mensen om hem heen, maar ook door de onvoorwaardelijke steun van Helmut Marko en het team. Dat gaf Verstappen volgens hem 'de vrijheid' om zich te ontwikkelen tot wie hij nu is.

"Hij heeft het geluk dat hij vanaf het begin de steun van Helmut Marko en het team gehad heeft. Hij heeft een groep om zich heen en zijn vader heeft een enorme politieke bijdrage geleverd. Dat heeft hem de vrijheid en tijd gegeven om zich zo te ontwikkelen", verklaart Villeneuve tegenover Motorsport-Total.com.

'Vettel wist precies wanneer hij risico kon nemen'

Na een aantal moeizame weekenden maakte Vettel in Duitsland wel een sterke indruk. Na een mislukte kwalificatie door een technisch probleem hield Vettel zijn hoofd koel en klom hij uiteindelijk vanaf de 20ste startpositie op naar de tweede positie aan de finish. Villeneuve was onder de indruk van de intelligentie waarmee de viervoudig wereldkampioen reed op Hockenheim.

"Vandaag hebben we een andere Vettel in actie gezien, omdat hij zeer kundig en intelligent gereden heeft. Vandaag heeft hij als een echte wereldkampioen gereden. Hij wist precies wanneer hij risico's moest en kon nemen en wanneer niet. Dat heeft hij goed gedaan."