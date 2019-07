Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Duitsland, dag 1

7.00 uur

Ik word wakker in het hotel in Ludwigsburg - een half uur ten noorden van Stuttgart - na een rusteloze nacht, waarbij het kwik om 22.00 uur nog midden in de 30 graden aangaf.

Ik koos het hotel omdat het halverwege het centrum van de auto-industrie in Duitsland - het is de thuishaven van Mercedes en Porsche, terwijl de tweede basis van Audi ook in de buurt is - en Hockenheim, de gastheer van de (laatste?) Duitse Grand Prix van dit weekend.

Porsche viert het 50-jarig bestaan van de iconische 917 - ongelooflijk dat de onthulling van wat voor velen (inclusief mezelf) de meest geweldige raceauto ooit blijft al in 1969 plaatsvond - in haar museum en dat was het perfecte excuus om een dag eerder naar Duitsland te vertrekken om de tentoonstelling te bekijken. Op de route stopte ik in Neckarsulm om Audi's (nogal bescheiden) tentoonstelling van de RS te bekijken.

Porsche's tentoonstelling 917 - Colours of Speed loopt door tot 15 september en ik kan een bezoek aanbevelen na twee uur te hebben gekeken naar alle aspecten van de auto's. Een bonus is de rest van de collectie, waar iconische straat- en raceauto's van Porsche door de jaren heen onderdeel van zijn, waaronder drievoudig Le Mans-winnaar 919, het project dat overzien werd door huidige McLaren-teambaas Andreas Seidl.

Een selectie van de foto's kan op mijn Twitter-account @RacingLines bekeken worden.

9.00 uur

Na het ontbijt vertrek ik naar Hockenheim. Door werkzaamheden aan een brug staat het verkeer soms vast, maar het is echt een genot om harder dan 200 kilometer per uur te rijden waar het verkeer en de snelheidslimiet het toelaat. Met dergelijke soepele snelheidslimieten is het eigenlijk geen wonder dat Duitsland mogelijk de beste selectie aan sterk presterende auto's produceert? Er moet een moraal in zitten...

10.30 uur

Aankomst op Hockenheim en wederom is de vicieuze cirkel van de hosting fees zichtbaar: het circuit, eigendom van de lokale gemeenteraad, heeft nogal primitieve installaties, maar door de hoogte van de fee is het niet in staat om voldoende winst te maken en de faciliteiten te upgraden. Zolang als ik me kan herinneren - meer dan 20 jaar - is het mediacentrum al een enorme, flapperende tent die 'gekoeld' wordt door tijdelijke airconditioning die door een aantal buizen gevoed wordt.

De medewerkers in de Formule 1 parkeren in een grasveld tegenover de brandweerkazerne, waarbij minibusjes ons heen en weer rijden. Vorig jaar konden de shuttles na de wolkbreuk niet over verscheidene wegen rijden, waardoor wij urenlang gestrand waren. Ik vraag me af wat er in het geval van een noodgeval gebeurt...

Terwijl ik vervoerd word, vallen mij de oppervlaktes met materiaal ter ere van 125 jaar Mercedes op en het is duidelijk dat het bedrijf dat de auto uitvond er dit weekend uitspringt. Het is alleen jammer dat het land niet meer verliefd is op de F1 - of was Duitsland alleen verliefd op Michael Schumacher, en niet de sport?

12.00 uur

De eerste interviews: Günther Steiner - die ons vertelt dat hij geen afleveringen van de Netflix-serie gezien heeft en dat zijn vrouw hun dochter verbood om te kijken omdat 'papa het F-woord gebruikte' - houdt vol dat de situatie met Rich Energy onveranderd is en uit zijn irritatie over de clash van zijn coureurs op Silverstone.

Later vraag ik Kevin Magnussen over het incident, waarover hij zijn schouders ophaalt met het idee 'dat je er geen twee weken mee bezig hoeft te zijn'. Nog vragen over waarom hij en teamgenoot Romain Grosjean, die een geschiedenis met dergelijke botsingen hebben, niet lijken te leren?

13.00 uur

Een typische Duitse lunch: salami, ham, kaas of met schnitzel gevulde broodjes, vele mosterd en salade, gevolgd door fruitkoek en een appel.

15.00 uur

Door de hitte is het tijd voor de heetste 'hot lap' met Lando Norris in een opvallende groene McLaren 600LT. Het is altijd een genot om een snelle rit naast een F1-coureur te beleven en de jonge Brit stelt niet teleur. Op een gegeven moment laat hij de auto bij 260 kilometer per uur zijwaarts gaan, terwijl hij het heeft over dat hij 'in deze bocht zijn grootste incident ooit (in de F4) had...'

Voor de run herinner ik hem aan zijn uitstapje in Silverstone terwijl hij Johnny Herbert rondreed, die daarna de auto met een schop uitgroef. Ik vertel Lando met een knipoog dat hij de auto zelf mag uitgraven als hij spint, waarop de kenmerkende lach volgt.

16.00 uur

Meer interviews, waarbij de persmedewerker van Daniel Ricciardo een statement voorleest dat hij weigert in te gaan op zijn gerechtelijke strijd op basis dat er niet over gesproken mag worden. Als ik later toch doorvraag op dat punt, zegt hij met een lach: 'Je bent een onruststoker'. Dank voor het compliment, Dan.

18.30 uur

Ik pak in en vertrek naar het hotel, op 10 kilometer van het circuit in Schwetzingen gesitueerd. Mijn display zegt dat het 40 graden Celsius is en nadat ik uitpak ontdek ik dat mijn deo-stick, die de hele dag in de kofferbak van mijn auto lag, maar wel in een koeltas, gesmolten is - maar gelukkig is die nog niet onbruikbaar. Volgens de voorspellingen zal het vrijdag net zo warm worden.

21.00 uur

Het is te warm om aan eten te denken, dus ik vertrek, verslagen door de hitte, naar bed.