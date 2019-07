Hamilton: "2019 mijn beste seizoensstart sinds debuutjaar"

Lewis Hamilton is wederom bezig met een ijzersterk seizoen. Zelf kan hij zich niet herinneren dat hij ooit sterker aan een seizoen is begonnen dan dit jaar, met uitzondering van het jaar waarin hij debuteerde.

Van de eerste tien races heeft Hamilton er zeven gewonnen. De een-na-hoogste score komt op naam van Valtteri Bottas met twee, terwijl de Brit ook maar in een race niet op het podium stond. Daardoor staat de Brit ook 39 punten voor op zijn Mercedes-teamgenoot in het kampioenschap. In Duitsland reflecteerde hij op het begin van zijn seizoen, maar alleen van 2007 kon hij bedenken dat hij een vergelijkbare seizoensstart had.

"Mijn eerste seizoen was redelijk sterk. In de eerste elf of twaalf races stond ik iedere keer op het podium", zei Hamilton. "In mijn eerste seizoen was ik redelijk sterk, maar sindsdien kan ik geen seizoen vinden waarin ik zo sterk was als nu. Nu ik al op zeven zeges sta, moest ik terugdenken aan mijn periode bij McLaren... Ik denk dat ik in een jaar maximaal vijf zeges pakte."

"In alle jaren dat ik hier zit, hebben we er minimaal tien gewonnen, maar nooit zeven van de eerste tien. Dit is absoluut uitzonderlijk en iets waar we zeer trots op zijn. We moeten echter onze kop erbij houden en blijven pushen. Als team worden we over het algemeen gedurende het jaar ook sterker."

'Makkelijk' om niet aan het kampioenschap te denken

Met zijn huidige voorsprong op teamgenoot Bottas en het enorme verschil met Max Verstappen op de derde plaats zou het verleidelijk kunnen zijn voor Hamilton om met een schuin oog naar het kampioenschap te gaan kijken. Dat doet de vijfvoudig wereldkampioen niet en hij vindt het ook relatief eenvoudig om niet aan het kampioenschap te denken.

"Het is echt makkelijk. Ik heb dezelfde aanpak als altijd - ik bekijk het per race", zei Hamilton. "Dat vind ik niet lastig en er zijn altijd dingen die je kan leren van deze races. Hoewel de vorige redelijk sterk was, zijn er nog steeds elementen die beter kunnen. De kwalificatie is bijvoorbeeld niet perfect. Daar moet ik aan werken, maar over het algemeen was de race pace erg sterk en daar ben ik blij mee."