Grosjean: "Niet pijnlijk om te zien dat oude specificatie Haas sneller was op Silverstone"

Romain Grosjean komt op Hockenheim voor de tweede race op rij in actie met een pakket van Haas F1 zoals dat in Australië al gebruikt werd. De Fransman is blij dat het team naar zijn oorspronkelijke gevoel van op de vrijdag in Barcelona geluisterd heeft.

Nadat het experiment in Groot-Brittannië mislukte gaat Haas F1 in Duitsland wederom racen met auto's die van een verschillende specificatie zijn. Kevin Magnussen blijft met de nieuwste updates rondrijden, terwijl Grosjean met de specificatie van Australië racet. De reden daarvoor is om te kijken waar het ontwikkelingsproces van de VF-19 fout is gegaan.

Grosjean zag update vanaf dag 1 mislukken

Vanaf dag 1 van de grote update in Spanje had Grosjean al het gevoel dat de update niet werkte en in Duitsland maakte hij duidelijk dat hij blij is dat het team op Silverstone kon zien dat dit ook echt het geval was. "Voor mij was het niet echt pijnlijk. Toen we de update op vrijdag in Barcelona brachten, vroeg ik het team om terug te wisselen naar de oude specificatie. Mijn gevoel was meteen dat dit niet goed werkte."

"Ik wilde echt terug wisselen, maar het team dacht dat de update goed werkte omdat ik twee tot drie tienden sneller was dan Kevin. Ook alle sensoren lieten zien dat het goed was. Sinds dat moment heb ik gevraagd terug te gaan naar het oude pakket en uiteindelijk hebben we dat gedaan na de vreselijke race in Oostenrijk. Op vrijdag stapte ik weer in de auto en was het gevoel van de wintertest weer terug, dat je de auto erg goed kon besturen."

"Het pakket is wel erg gevoelig voor de wind en op vrijdag was er wel veel wind, wat ons pakket geen goed deed. Op zaterdag nam de wind echter af en zonder het probleem met de bandenwarmers in Q2 hadden we Q3 kunnen bereiken. Daar ben ik blij mee en ook met mijn gevoel dat er sinds de eerste dag van het pakket was."