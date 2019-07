Mansell: "Huidige coureurs zullen nooit ervaren hoe echte F1-auto aanvoelt"

De huidige generatie coureurs in de Formule 1 zal nooit weten hoe het is om een 'echte Formule 1-auto' te besturen. Die uitspraak heeft Nigel Mansell gedaan in het blad Auto Magazine van de FIA.

Mansell werd in 1992 wereldkampioen in de Formule 1, maar in de jaren '80 reed de Brit al in de sport met bolides die veel meer vermogen produceerden dan nu het geval is. In kwalificatietrim kwamen sommige motoren tot wel 1500 pk en door dat vermogen waren de bolides ook zeer gevaarlijk. Het gewicht van de bolides lag destijds ook nog zo'n 200 kilogram lager dan nu het geval is.

'Formule 1 keert nooit meer terug naar hoe het was'

In de afgelopen weken hebben een aantal coureurs geroepen om lichtere bolides, maar desondanks zullen de auto's volgens Mansell niet hetzelfde gevoel geven als de bolides in de jaren '80. "Het besturen van deze turbo-auto's was het meest opwindende en angstaanjagende wat je in je leven kon doen. Er komt niets op de wereld in de buurt van de Williams FW11B, en de Formule 1 zal nooit daarnaar terugkeren."

"De huidige coureurs zullen nooit ervaren hoe een echte F1-auto aanvoelt. In de kwalificatie had je letterlijk tot 1500 pk - en van BMW wordt gezegd dat ze meer hadden. Je kan als coureur ook niet omschrijven hoe het voelt om in de zesde versnelling bij zo'n 300 kilometer per uur wielspin te hebben op het rechte stuk. In iedere bocht waar je kwam, probeerde de auto je echt te vermoorden."