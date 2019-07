Organisatie Nederlandse Grand Prix maakt vandaag bekend wie tickets kunnen kopen

Een volgende stap rond het kopen van kaarten voor de Nederlandse Grand Prix wordt vandaag gezet. In de loop van vandaag zullen de gelukkigen te horen krijgen dat zij tickets kunnen kopen voor de race op Zandvoort van 2020.

Vandaag, 23 juli, zal de organisatie van de Nederlandse Grand Prix een e-mail sturen naar alle mensen die tickets aangevraagd hebben voor de wedstrijd van 2020. Een aantal van hen zullen de gelukkige mededeling krijgen dat ze in aanmerking komen voor kaarten, de overigen zullen een domper te verwerken krijgen. In totaal zijn er per dag zo'n 105.000 kaarten te vergeven, maar er zijn meer dan een miljoen ticketaanvragen binnengekomen.

De mensen die het geluk hebben dat ze tickets kunnen bestellen voor de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix, krijgen morgen al een betaallink toegestuurd via de e-mail. Deze zal vijf dagen geldig blijven. Direct na de betaling volgt er een mogelijkheid om meteen een hotelovernachting te boeken.