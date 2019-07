CEO Aston Martin wil Verstappen graag in Valkyrie zien rijden op Le Mans

Aston Martin gaat in 2020 beginnen met een avontuur in de hoogste klasse van het FIA WEC. Een eventuele deelname van Max Verstappen aan Le Mans ziet CEO Andy Palmer zitten, maar er moet binnen Aston Martin nog over gesproken worden.

Aston Martin is inmiddels al enkele jaren aan Red Bull Racing verbonden en kort na de bekendmaking dat het Britse merk vanaf 2020 met de Valkyrie mee gaat doen in de hoogste categorie in het WEC en op Le Mans ontstonden er geruchten dat Verstappen kanshebber zou zijn op een zitje. De Nederlander reageerde door te stellen dat hij wel deel wil nemen aan Le Mans, maar dan wel met vader Jos in een auto.

Binnen Aston Martin is deelname van Verstappen nog niet besproken, zo stelt Palmer in gesprek met Autosport. Hij zou het echter geweldig vinden als het plan doorgang vindt. "Filosofisch en theoretisch gezien zou ik hem er graag bij hebben op Le Mans. Hij is formeel gezien niet betrokken, maar het is ook nog niet uitgesloten. Het is een gesprek wat we in de toekomst gaan hebben. Zou het echter niet geweldig zijn?"

Groei Aston Martin zichtbaar door nieuwe initiatieven

Tijdens de Britse Grand Prix kreeg de samenwerking tussen Red Bull Racing en Aston Martin een nieuw hoogtepunt: als publiciteitsstunt werd de filmreeks van James Bond voor één race aan het Oostenrijkse team verbonden. De bolides droegen stickers ter ere van James Bond, terwijl acteur Daniel Craig te gast was bij het team. Volgens Palmer zijn dit tekenen dat Aston Martin goed aan de weg timmert.

"We hebben het momentum nu en we weten waar we naartoe gaan en als je kleine successen behaalt, worden het op een gegeven moment grote en enorme successen. Vanzelf gebeuren er dan dingen. Denk eens aan dit weekend: je hebt Red Bull, Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Craig, 007 en Aston Martin allemaal in een ruimte."

"Had een aantal jaar geleden eens geprobeerd om dat bij elkaar te krijgen. Dat was iets geweest dat onmogelijk zou zijn. De kers op de taart is bovendien de eerste rit van de Valkyrie. Op dit soort dingen kijk je later in je carrière terug en dan denk je: 'wat was het een dag'."