Allard Kalff en Kees van de Grint blikken vooruit op Britse Grand Prix

Onze collega's van RTL GP Slipstream, Allard Kalff en Kees van de Grint blikken in hun nieuwste editie vooruit op de Grand Prix op Silverstone.

Van de Grint denkt dat in Silverstone de routine van het kampioenschap terug zal keren en Mercedes het dominante team zal zijn. "Ik ga vanuit dat Hamilton boven op het podium staat", vertelde de voormalige Bridgestone-topman.

Tevens denkt van de Grint dat Ferrari gewoon nog steeds een snelle auto heeft gebouwd en hoopt hij dat de Italianen kunnen winnen. "Als Leclerc of Vettel wint vind ik dat nog beter, want dan hebben we een spannende race zondag. Het zal tijd worden dat Ferrari ook eens wint", verklaarde hij.

Ferrari heeft dit seizoen drie kansen gehad op de overwinning, tot driemaal toe lukte het de Italianen niet om de rode auto als eerste onder de vlag te krijgen. In Bahrein kampte het team met problemen nadat Charles Leclerc oppermachtig was, in Canada reed Vettel fysiek als eerste over de streep en werd hij terug gezet en in Oostenrijk kreeg Leclerc te maken met een ontketende Max Verstappen.

