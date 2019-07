Honda: "Qua koeling zat motor Verstappen echt op het randje"

Max Verstappen boekte in Oostenrijk een bijzonder knappe overwinning. Daarbij werd hij geholpen door Honda, dat de Nederlander ondanks de hoge temperaturen toch zoveel mogelijk vermogen gaf om de inhaalrace mogelijk te maken.

Na een slechte start vanaf P2 viel Verstappen aanvankelijk terug naar de zevende positie. Daarna volgde echter een strakke inhaalrace die hem uiteindelijk zelfs langs Charles Leclerc naar de zege leidde. De coureur van Red Bull Racing kon daarbij dus gebruik maken van wat extra vermogen uit de Honda-motor, maar volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe zat het qua koeling allemaal wel op het randje.

"We zaten echt op het randje qua koeling. Door de hoge temperaturen moesten we de power unit proberen te sparen, maar we gaven Max zoveel vermogen al we konden. Ik had niet verwacht dat we zo competitief zouden zijn. In de vorige races was Mercedes erg sterk en konden we soms vechten met Ferrari. Verrassend genoeg presteerden we juist ten opzichte van hun erg goed."

Honda 'moet zich blijven ontwikkelen' van Tanabe

Voor Honda was de zege in Oostenrijk de eerste sinds de Hongaarse Grand Prix van 2006, toen Jenson Button voor het fabrieksteam van de Japanners won. Na een moeizame rentree in de Formule 1 keerde Honda dit jaar terug op het podium en nu dus ook naar het bovenste treetje ervan. Of een herhaling van de zege er op korte termijn weer in zit, weet Tanabe niet.

"Dit resultaat werkt erg motiverend voor ons ontwikkelingsteam. Vanaf het begin van het seizoen keken we tegen een groot gat aan ten opzichte van Mercedes en Ferrari. In Oostenrijk was okay, we waren sterk maar ik durf niet te garanderen dat we in de komende races net zo sterk zijn als hier. We moeten hard blijven pushen om het vertrouwen te krijgen dat we sterk zijn en dat als we geen fouten maken, we kunnen winnen. We willen dat niveau halen en moeten ons blijven ontwikkelen."