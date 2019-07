Italiaanse media zetten vraagtekens bij geloofwaardigheid FIA na beslissing tegen Ferrari

De beslissing om geen straf uit te delen aan Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk is niet goed gevallen in Italië. De Corriere della Sera vermoedt zelfs dat de stewards beïnvloed zijn door de vele aanwezige fans van Max Verstappen.

Verstappen streed in de slotfase met Charles Leclerc om de winst op de Red Bull Ring. Bij de beslissende inhaalactie raakten de twee elkaar, waarna er urenlang overleg plaatsvond bij de stewards. Zij besloten om geen straf uit te delen. Ferrari was het daar niet mee eens, maar besloot 'in het belang van de sport' geen protest in te dienen.

In Italië wordt er echter schande van gesproken dat Verstappen geen straf kreeg. In de Corriere della Sera liet Giorgio Terruzzi optekenen: "Misschien waren er te veel Nederlandse fans in de paddock, of misschien kwam het doordat het gebeurde op een circuit dat eigendom is van Red Bull. Misschien gebeurt er wel iets mysterieus tussen Ferrari en de FIA."

Ook vraagtekens bij politieke gewicht van Ferrari

Niet alleen de Corriere della Sera speelt in op een mogelijke voorkeursbehandeling voor Red Bull en Verstappen, want ook La Gazetta dello Sport doet dat. Umberto Zapelloni vindt het opvallend dat alleen Ferrari gestraft wordt, terwijl anderen ermee weg lijken te komen. "Er is niets mis met de overwinning van Verstappen, maar de regels kunnen niet altijd alleen maar straffen opleveren voor Ferrari."

De grootste Italiaanse sportkrant zet ook vraagtekens bij hoe serieus Ferrari nog genomen wordt als politieke factor in de Formule 1. "Het is een aanval tegen Ferrari. Na Canada wordt het team wederom benadeeld door de stewards, waardoor de Formule 1 haar geloofwaardigheid verliest. Tegelijkertijd verschijnen er twijfels over het politieke gewicht van Ferrari sinds de dood van Sergio Marchionne."