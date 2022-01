Pijnlijke pols speelt Van Wikselaar steeds minder parten

Wiljan van Wikselaar heeft zondag in een van de langere etappes van de Dakar Rally 2022 goede zaken gedaan. De Nederlander kwam op de 41ste plaats aan de finish en belangrijker, de pols hield het een stuk beter dan op de dagen voor de rustdag.

Verschillende coureurs kwamen zondag tijdens de etappe van Riyadh naar Al Dawadimi in de problemen. Van Wikselaar hoorde daar niet bij. Hij kon lange tijd aandringen bij de eerste veertig en moest uiteindelijk genoegen nemen met de 41ste plek. De grootste winst was echter dat Van Wikselaar de rustdag goed verteerd had en dat zijn pols hem minder parten speelde dan halverwege vorige week.

"Ik heb een hele mooie dag gehad, het was weer een gevarieerde dag met van alles wat, eigenlijk weer het complete pakket", vatte Van Wikselaar de proef samen. De laatste etappe voor de rustdag was hoopgevend wat betreft zijn pijnlijke pols en het herstel zette zich zondag in de lange zevende etappe door. "Het gaat een stuk beter en hij wordt ook weer dunner. Ik had nog wel een beetje last, maar pas heel laat in de stage. Ik heb de eerste 280 kilometer zonder pijn kunnen rijden."

Van Wikselaar hoopt op deze manier door te gaan en daarvoor is de achtste etappe op maandag een belangrijke test. Het is de langste etappe van de Dakar Rally met een totaal van 828 kilometer en 394 kilometer special stage. "Er zitten veel duinen in, dus het gaat een lange dag worden omdat de snelheid dan een stuk minder hoog ligt. Ik voel me redelijk fris en hoop morgen weer rond de veertigste plaats te zitten."

In het algemeen klassement is Van Wikselaar zondag een paar plekken geklommen. Hij staat nu 41ste algemeen en is de beste Nederlander bij de motoren.